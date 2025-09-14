У матчі третього туру Бундесліги Санкт-Паулі на своєму полі обіграв Аугсбург із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок уже на 16-й хвилині: Рідер головою замкнув подачу Массенго. До перерви господарі відігралися. На 45-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою, але Унтонджі не зміг переграти воротаря Дамена. Форвард одразу добив м'яч після сейву - 1:1.

У другому таймі гра точилася в рівній боротьбі до середини половини, коли Санкт-Паулі вийшов уперед. Елвіс Сінані зі стандарту майстерно пробив під ближню штангу, встановивши остаточний рахунок - 2:1.

Після цієї перемоги Санкт-Паулі набрав 7 очок і піднявся на четверте місце, тоді як Аугсбург із трьома пунктами залишився на 10-й позиції.

Бундесліга, третій тур

Санкт-Паулі — Аугсбург 2:1

Голи: Унтонджі, 45, Сінані, 77 - Рідер, 16