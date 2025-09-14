Санкт-Паулі обіграв Аугсбург та потрапив у топ-4 Бундесліги
Команда здобула вольові три очки
близько 2 годин тому
У матчі третього туру Бундесліги Санкт-Паулі на своєму полі обіграв Аугсбург із рахунком 2:1.
Гості відкрили рахунок уже на 16-й хвилині: Рідер головою замкнув подачу Массенго. До перерви господарі відігралися. На 45-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою, але Унтонджі не зміг переграти воротаря Дамена. Форвард одразу добив м'яч після сейву - 1:1.
У другому таймі гра точилася в рівній боротьбі до середини половини, коли Санкт-Паулі вийшов уперед. Елвіс Сінані зі стандарту майстерно пробив під ближню штангу, встановивши остаточний рахунок - 2:1.
Після цієї перемоги Санкт-Паулі набрав 7 очок і піднявся на четверте місце, тоді як Аугсбург із трьома пунктами залишився на 10-й позиції.
Бундесліга, третій тур
Санкт-Паулі — Аугсбург 2:1
Голи: Унтонджі, 45, Сінані, 77 - Рідер, 16