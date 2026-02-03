Сассуоло відмовився від ідеї трансферу Коноплі
Італійський клуб припинив роботу над можливим переходом українського оборонця
близько 2 годин тому
Юхим Конопля/фото: Шахтар
Італійський клуб Сассуоло відмовився від підписання правого захисника донецького Шахтаря Юхима Коноплі, повідомляє інсайдер Антоніо Парротто.
Керівництво команди Серії А вирішило припинити роботу над трансфером 26-річного футболіста та зосередитись на інших варіантах посилення правого флангу оборони.
Причин відмови від угоди не розкриваються, офіційні переговори між клубами більше не ведуться.
У поточному сезоні Конопля провів 19 матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.