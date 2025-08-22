37-річний сербський півзахисник Неманья Матіч досяг усної домовленості про перехід у Сассуоло. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, хавбек підпише угоду на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

Після відходу з Ліону досвідчений футболіст швидко погодився на пропозицію італійської команди. Сам Матіч зазначив, що повернення до Серії A завжди розглядав як один із найімовірніших варіантів продовження своєї кар'єри.

Нагадаємо, влітку хавбек отримав двоматчеву дискваліфікацію у чемпіонаті Франції через епізод із заклеєною ЛГБТ-символікою на ігровій формі. Незабаром після цього Матіч покинув Ліон.

