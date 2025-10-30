Павло Василенко

З Саудівської Аравії надійшли приголомшливі новини: місцева спортивна влада відмовила Ліонелю Мессі у співпраці. Так, у країні, яка скуповує футбольних зірок із усього світу, сказали «ні» навіть легенді з Аргентини.

Директор державної спортивної академії Махд, Абдулла Хаммад, розповів, що представники Мессі вийшли на контакт під час Клубного чемпіонату світу. Вони запропонували, щоб футболіст тимчасово грав у Саудівській Аравії під час чотиримісячної паузи в MLS, аби зберегти форму перед чемпіонатом світу.

«Команда Мессі зв’язалася зі мною та запропонувала гру в Саудівській Аравії, поки його ліга на перерві. Але ми відмовилися. Ми не хочемо бути проміжною станцією для підготовки до інших турнірів», – заявив Хаммад.

За його словами, позиція уряду чітка: саудівська ліга не буде «тимчасовим притулком» навіть для найвідоміших гравців світу.

Тим часом Мессі нещодавно продовжив контракт з Інтер Маямі ще на три роки. Він залишиться у Флориді щонайменше до 2028 року.

Однак довга зимова пауза в MLS і відмінність у календарі матчів від європейських турнірів залишаються проблемою для гравця, який прагне залишатися у топ-формі.