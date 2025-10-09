Тренер Португалії Мартінес: «Роналду завжди голодний до перемог»
Тренер розповів про унікальний підхід Кріштіану до роботи
26 хвилин тому
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес високо оцінив професіоналізм і характер Кріштіану Роналду, підкресливши, що нападник залишається надзвичайно мотивованим, попри всі свої здобутки.
— Я працював із багатьма геніями. У них особливе мислення. Але Роналду вирізняється тим, що він завжди голодний. Зазвичай футболісти, досягнувши певних висот, наступного ранку вже не мають тієї ж жаги. У нього такого немає. Для Роналду кожен новий день — це шанс стати сильнішим і знову перемогти. Це унікально, — зазначив Мартінес.
Кріштіану Роналду — один із найтитулованіших футболістів в історії: п’ятиразовий володар Золотого м’яча, переможець Ліги чемпіонів та чемпіон Європи. Він також є найкращим бомбардиром серед національних збірних, а ще лідером за кількістю голів в історії Євро, Ліги чемпіонів і клубних чемпіонатів світу.
У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії зіграє свій черговий поєдинок у відборі на чемпіонат світу 2026 проти Ірландії.