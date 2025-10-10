Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш висловив величезну повагу до свого підопічного Кріштіану Роналду, наголосивши на його феноменальних фізичних показниках та унікальній особистості.

— Ніхто не уявляє, що означає ця людина для світу. Раніше я сам цього не розумів, а тепер розумію. Це щось неймовірне. Він — символ Португалії, без сумнівів. У будь-якій країні, де б він не перебував, біля готелю збираються сотні людей лише для того, щоб побачити, як він проходить. Кріш — неординарний.

Він другий за швидкістю гравець у команді та третій за кількістю спринтів на швидкості понад 25 км/год. Це щось неймовірне. І це стосується не лише того, що відбувається на полі — він дуже розумний, з мисленням, що виходить далеко за межі футболу.

Він знає себе, знає своє тіло. Коли ми виконуємо інтенсивні вправи, він працює на максимумі своїх можливостей. Рідко отримує травми, тому що чудово контролює себе. Він знає, як керувати своїм життям поза футболом, — передає слова Жезуша SAPO.