Павло Василенко

Корейська футбольна асоціація (KFA) опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у виплаті іноземним арбітрам за відвідування масажних салонів, де також надавали сексуальні послуги. Організація вже вибачилася перед громадськістю та пообіцяла провести масштабні реформи.

За даними DPA, KFA оплачувала такі послуги іноземним суддям щонайменше перед сімома міжнародними матчами у 2011–2012 роках. Звинувачення підтверджуються виписками з кредитних карток та документами державних перевірок.

Зокрема, у лютому 2012 року асоціація нібито оплатила двом японським асистентам арбітра відвідування масажного салону перед вирішальним матчем відбору ЧС-2014 проти Кувейту. Південна Корея перемогла 2:0, однак доказів того, що судді навмисно допомагали господарям, немає.

У KFA наголосили, що йдеться про події понад десяти років тому, а багато нинішніх чиновників не знали деталей. Водночас у четвер поліція провела рейд у штаб-квартирі асоціації.

Організацію також підозрюють у порушенні процедури призначення Хон Мен Бо головним тренером збірної. Після невдалого виступу на ЧС-2026 фахівець залишив посаду.