Павло Василенко

Ситуація навколо збірної Південної Кореї залишається напруженою. Виліт команди з чемпіонату світу-2026, який проводиться в США, Канаді та Мексиці, був сприйнятий у країні надзвичайно важко, і наслідки досі відчуваються. Найбільше від ситуації постраждав головний тренер Хон Мьон Бо, якого кілька годин тому сфотографували в аеропорту під час посадки на рейс до Сполучених Штатів.

Перед ЗМІ тренер виглядав дуже засмученим і навіть намагався бути невпізнаним. Останні кілька днів були для нього надзвичайно важкими, оскільки він постійно отримував погрози смертю. Це змусило його покинути Корею, побоюючись за свою безпеку.

Зустріч, яку отримала національна команда два дні тому, була абсолютно ворожою, основні вигуки були спрямовані на тренера. ЗМІ також повідомляли, що столицю заполонили плакати. Деякі підприємства навіть розмістили плакати, що забороняють Хон Мьон Бо вхід до їхніх закладів.

Інформація про виліт Південної Кореї досягла навіть урядових кіл. Президент Лі Чже Мьон звернувся до Міністерства культури, спорту та туризму з проханням розпочати розслідування всіх порушень, які завадили південнокорейцям пройти груповий етап. Наразі президент федерації та тренер подали у відставку, а останній був змушений покинути країну. Надзвичайна ситуація, спричинена провалом чемпіонату світу.