Ганський нападник Борнмута Антуан Семеньо опинився у сфері інтересів одразу двох топ-клубів Англії Арсеналу та Ліверпуля, повідомляє Indykaila News.

За даними джерела, керівництво Борнмут готове розлучитися з 24-річним форвардом, якщо за його трансфер запропонують 100 мільйонів євро. Лондонський клуб вже обізнаний про запитувану суму і розглядає можливість посилення атакуючої лінії гравцем збірної Гани.

Не відстає і Ліверпуль: у клубі працює колишній спортивний директор Борнмута Річард Хьюз, який підтримує добрі стосунки з екс-роботодавцем. Червоні вже вступили в контакт із нинішнім клубом Семеньо.

Семеньо демонструє чудову форму в поточному сезоні АПЛ — після семи турів на його рахунку шість забитих м'ячів, що робить його другим бомбардиром чемпіонату після Ерлінга Холланда, який відзначився дев'ять разів.

