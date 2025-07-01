Павло Василенко

Ніко Вільямс стане об'єктом одного із найгучніших літніх трансферів. Журналіст Жерар Ромеро переконаний, що вінгер Атлетіка приєднається до Барселони.

Сам гравець хотів би продовжити кар'єру на «Камп Ноу». Він підтримує дуже тісний контакт з Ламіном Ямалем, з яким разом грає у збірній Іспанії.

Про переїзд Вільямса до каталонської столиці говорять уже рік. Минулого літа угода не відбулася. На цей раз, як передбачається, все буде інакше.

Вінгер уже досяг угоди з Барселоною про особистий контракт. Чемпіони Іспанії мають активувати пункт про викуп у розмірі 58 мільйонів євро.

У понеділок іспанські ЗМІ повідомили про проблеми з трансфером, проте Ромеро приніс нові новини.

Іспанський журналіст переконаний, що Барселона виплатить клаусулу у розмірі 58 мільйонів євро. Це має статися до 9 липня.

Вільямс зіграв 45 офіційних матчів за Атлетік у сезоні 2024/25, забив 11 м'ячів та віддав сім результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.