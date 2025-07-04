Павло Василенко

Барселона хотіла б завершити трансфер Ніко Вільямса у найближчому майбутньому. Як повідомляє Mundo Deportivo, рішення насамперед залежить від самого гравця.

Вінгер Атлетика мріє виступати за Барселону, де він гратиме разом з Ламіном Ямалем, своїм другом зі збірної Іспанії. Проте питання досить складне.

Барселона стверджує, що може виплатити відступні 58 мільйонів євро. Однак у нього можуть виникнути проблеми із реєстрацією нової зірки.

Клуб все ще виборює виконання вимог фінансового Fair Play Ла Ліги. Гравець хотів включити гарантію реєстрації свого контракту.

Проте рада директорів ФК Барселона не має наміру ризикувати можливим високим штрафом. Вони хочуть, щоб Вільямс довіряв клубу.

Тепер рішення за гравцем. Або він погоджується на умови клубу, або йому доведеться шукати іншого роботодавця. Не секрет, що у його послугах зацікавлена ​​Баварія Мюнхен.

Вільямс зіграв 45 матчів за Атлетік Більбао у сезоні 2024/25, забив 11 м'ячів та віддав сім результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.