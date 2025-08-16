Павло Василенко

Матч-відкриття Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Борнмутом був тимчасово перерваний у п'ятницю після того, як нападник гостей Антуан Семеніо повідомив про расистські образи з боку вболівальників.

На 29-й хвилині арбітр Ентоні Тейлор зупинив гру після кутового удару на користь Ліверпуля, щоб розібратися в ситуації, та викликав обох тренерів на бічні лінії для отримання інструкцій.

Капітана Ліверпуля Вірджіла ван Дейка та його колегу з Борнмута Адама Сміта викликали на лави запасних для отримання подальших інструкцій, перш ніж гра відновилася через чотири хвилини.

Після перерви глядачам на «Енфілді» було зачитано антидискримінаційне звернення.

25-річний гравець збірної Гани Семеніо забив два голи після перерви, допомігши своїй команді тимчасово зрівняти рахунок, перш ніж Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 4:2.

«Ми глибоко стурбовані заявами про дискримінацію з боку частини громадськості. Такі інциденти не мають місця в нашій грі, і ми будемо тісно співпрацювати з суддями, клубами та відповідними органами влади, щоб встановити факти та забезпечити вжиття відповідних заходів», – йдеться у заяві Футбольної асоціації.

Поліція Мерсісайду повідомила, що 47-річного чоловіка було виведено з «Енфілда» після повідомлень про расистські образи, і розпочато розслідування. Ліверпуль заявив, що повністю співпрацюватиме з поліцією.