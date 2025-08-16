Сезон АПЛ розпочався з расистського скандалу на «Енфілді»
Футбольна асоціація зробила офіційну заяву
близько 2 годин тому
Матч-відкриття Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Борнмутом був тимчасово перерваний у п'ятницю після того, як нападник гостей Антуан Семеніо повідомив про расистські образи з боку вболівальників.
На 29-й хвилині арбітр Ентоні Тейлор зупинив гру після кутового удару на користь Ліверпуля, щоб розібратися в ситуації, та викликав обох тренерів на бічні лінії для отримання інструкцій.
Капітана Ліверпуля Вірджіла ван Дейка та його колегу з Борнмута Адама Сміта викликали на лави запасних для отримання подальших інструкцій, перш ніж гра відновилася через чотири хвилини.
Після перерви глядачам на «Енфілді» було зачитано антидискримінаційне звернення.
25-річний гравець збірної Гани Семеніо забив два голи після перерви, допомігши своїй команді тимчасово зрівняти рахунок, перш ніж Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 4:2.
«Ми глибоко стурбовані заявами про дискримінацію з боку частини громадськості.
Такі інциденти не мають місця в нашій грі, і ми будемо тісно співпрацювати з суддями, клубами та відповідними органами влади, щоб встановити факти та забезпечити вжиття відповідних заходів», – йдеться у заяві Футбольної асоціації.
Поліція Мерсісайду повідомила, що 47-річного чоловіка було виведено з «Енфілда» після повідомлень про расистські образи, і розпочато розслідування. Ліверпуль заявив, що повністю співпрацюватиме з поліцією.
«Поліція Мерсісайду не потерпить жодної форми злочинів на ґрунті ненависті.
Ми дуже серйозно ставимося до таких інцидентів і в таких випадках співпрацюватимемо з клубом, щоб накласти заборону на матчі на тих, кого визнають винними.
Расизму немає місця у футболі, і вкрай важливо, щоб кожен, хто став свідком таких образ, негайно повідомив про це стюардам або поліції, щоб ми могли вжити необхідних заходів, як ми зробили цього вечора», – сказав головний інспектор Кев Чаттертон, командир матчу.