Перший титул Баварії? Дебют українця в АПЛ? Динамо проти новачка. Що подивитися 16 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня суботи
близько 3 годин тому
Субота, 16 серпня, стане першим днем «справжнього» європейського футбольного вікенду в новому сезоні.
🇺🇦 Українське
Розпочнеться ігровий день з українських баталій. У рамках четвертого туру Другої ліги найцікавіший матч відбудеться в групі А. Лісне Сергія Рибалки та Дениса Гармаша на виїзді зіграє з дублем Буковини.
12:30 | Буковина-2 – Лісне. Пряма трансляція
У третьому турі Першої ліги відбудеться без перебільшення суперматч для рівня ПФЛ. Чорноморець прийме Ворсклу. Це вивіска, яка могла би прикрасити УПЛ. Але реалії інші. Також радимо подивитися протистояння амбітних Агробізнеса та Металіста.
15:00 | Агробізнес – Металіст. Пряма трансляція
17:00 | Чорноморець – Ворскла. Пряма трансляція
Одразу дві перші команди минулого сезону зіграють сьогодні в рамках третього туру УПЛ. Олександрія спробує вперше у сезоні хоча б не програти за Кирила Нестеренка у протистоянні з Металістом 1925. Колос, який перебуває у групі лідерів, прийме Карпати, яким пророкують боротьбу за «бронзу». Динамо слідом за Шахтарем проведе іспит для новачка еліти Епіцентра.
13:00 | Олександрія – Металіст 1925. Пряма трансляція
15:30 | Колос – Карпати. Пряма трансляція
18:00 | Епіцентр – Динамо. Пряма трансляція
🇪🇺 Європейське
У самому розпалі й стартовий тур АПЛ. Цей день може стати історичним для України, адже за Сандерленд у елітному дивізіоні може дебютувати Тімур Тутєров. Ймовірність виходу Назарія Русина можна оцінювати приблизно на рівні переходу до ПСЖ другого вихованця Динамо.
Астон Вілла прийме Ньюкасл у битві команд з лігочемпіонськими амбіціями. Тоттенгем, шо на останніх хвилинах програв Суперкубок УЄФА парижанам, прийме Бернлі. Оновлений Манчестер Сіті після змазаного виступу на КЧС матиме змогу проявити себе в АПЛ.
14:30 | Астон Вілла – Ньюкасл. Пряма трансляція
17:00 | Сандерленд – Вест Гем. Пряма трансляція
17:00 | Тоттенгем – Бернлі. Пряма трансляція
19:30 | Вулвергемптон – Манчестер Сіті. Пряма трансляція
Ціла низка матчів відбудеться в рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини. З них найцікавішими, мабуть, є два протистояння. Українець Артем Степанов спробує забити скромному Іллертіссену за Нюрнберг Мірослава Клозе. Лейпциг на виїзді проекзаменує Зандгаузен.
16:30 | Зандгаузен – РБ Лейпциг. Пряма трансляція
16:30 | Іллертіссен – Нюрнберг. Пряма трансляція
Почне сезон і один з французьких грандів, Монако. Монегаски у першому турі Ліги 1 прийме Гавр.
20:00 | Монако – Гавр. Пряма трансляція
Барселона розпочне виступи у іспанській Ла Лізі з виїзного поєдинку. Чинного чемпіона на своєму полі прийме Мальорка.
20:30 | Мальорка – Барселона. Пряма трансляція
Матиме змогу вже сьогодні завоювати перший трофей у сезоні Баварія. Чемпіон Німеччини протистоятиме володарю кубка Штутгарту в матчі за Суперкубок країни.
21:30 | Штутгарт – Баварія. Пряма трансляція
У Португалії чемпіонат уже стартував тиждень тому. Однак для Бенфіка це буде перший матч у новому розіграші. В рамках другого туру українець Анатолій Трубін спробує допомогти «орлам» успішно розпочати ще один похід за чемпіонством.
22:30 | Ештрела Амадора – Бенфіка. Пряма трансляція
Поділитись