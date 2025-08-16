Сергій Стаднюк

Субота, 16 серпня, стане першим днем «справжнього» європейського футбольного вікенду в новому сезоні.

🇺🇦 Українське

Розпочнеться ігровий день з українських баталій. У рамках четвертого туру Другої ліги найцікавіший матч відбудеться в групі А. Лісне Сергія Рибалки та Дениса Гармаша на виїзді зіграє з дублем Буковини.

12:30 | Буковина-2 – Лісне. Пряма трансляція

У третьому турі Першої ліги відбудеться без перебільшення суперматч для рівня ПФЛ. Чорноморець прийме Ворсклу. Це вивіска, яка могла би прикрасити УПЛ. Але реалії інші. Також радимо подивитися протистояння амбітних Агробізнеса та Металіста.

15:00 | Агробізнес – Металіст. Пряма трансляція

17:00 | Чорноморець – Ворскла. Пряма трансляція

Одразу дві перші команди минулого сезону зіграють сьогодні в рамках третього туру УПЛ. Олександрія спробує вперше у сезоні хоча б не програти за Кирила Нестеренка у протистоянні з Металістом 1925. Колос, який перебуває у групі лідерів, прийме Карпати, яким пророкують боротьбу за «бронзу». Динамо слідом за Шахтарем проведе іспит для новачка еліти Епіцентра.

🇪🇺 Європейське

У самому розпалі й стартовий тур АПЛ. Цей день може стати історичним для України, адже за Сандерленд у елітному дивізіоні може дебютувати Тімур Тутєров. Ймовірність виходу Назарія Русина можна оцінювати приблизно на рівні переходу до ПСЖ другого вихованця Динамо.

Астон Вілла прийме Ньюкасл у битві команд з лігочемпіонськими амбіціями. Тоттенгем, шо на останніх хвилинах програв Суперкубок УЄФА парижанам, прийме Бернлі. Оновлений Манчестер Сіті після змазаного виступу на КЧС матиме змогу проявити себе в АПЛ.

Фото - Getty Images

Ціла низка матчів відбудеться в рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини. З них найцікавішими, мабуть, є два протистояння. Українець Артем Степанов спробує забити скромному Іллертіссену за Нюрнберг Мірослава Клозе. Лейпциг на виїзді проекзаменує Зандгаузен.

Почне сезон і один з французьких грандів, Монако. Монегаски у першому турі Ліги 1 прийме Гавр.

Барселона розпочне виступи у іспанській Ла Лізі з виїзного поєдинку. Чинного чемпіона на своєму полі прийме Мальорка.

Матиме змогу вже сьогодні завоювати перший трофей у сезоні Баварія. Чемпіон Німеччини протистоятиме володарю кубка Штутгарту в матчі за Суперкубок країни.

21:30 | Штутгарт – Баварія. Пряма трансляція

У Португалії чемпіонат уже стартував тиждень тому. Однак для Бенфіка це буде перший матч у новому розіграші. В рамках другого туру українець Анатолій Трубін спробує допомогти «орлам» успішно розпочати ще один похід за чемпіонством.

22:30 | Ештрела Амадора – Бенфіка. Пряма трансляція