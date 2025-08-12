Слот після поразки Ліверпуля в Суперкубку Англії: «Це вже занадто»
Мерсисайдці провалили серію пенальті
близько 2 годин тому
Ліверпуль поступився Кристал Пелас у Суперкубку Англії. Основний час завершився з рахунком 2:2, але в серії пенальті мерсисайдці зазнали поразки.
Після матчу головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився враженнями:
Нам протистояла хороша команда. У минулому сезоні вони створювали нам труднощі, і сьогодні вони теж це робили. Ми змогли створити більше моментів, ніж зазвичай проти команд із низьким блоком. Але якщо пропускаєш два голи — це вже занадто, особливо якщо бити пенальті так, як ми. Зазвичай, якщо інша команда не забиває два пенальті у серії, ти очікуєш перемоги, а ми — ні. Салах зазвичай забиває, Макаллістер зазвичай забиває, Елліотт зазвичай забиває…
У першому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль 15 серпня прийме Борнмут.