Шахін очолив турецький клуб
Фахівець повернувся до Туреччини
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Нурі Шахін повертається до роботи після кількох місяців перерви. 37-річний тренер знайшов новий клуб у Туреччині.
Останнім роботодавцем Шахіна була Боруссія Дортмунд, де він раніше досяг успіху як гравець. Як тренер Шахін не дуже добре справлявся. Його звільнили в січні лише через кілька місяців роботи.
Новою командою Шахіна став Башакшехір. Турецький клуб оголосила, що 37-річний фахівець підпише контракт наступного понеділка.
Башакшехір розпочав новий сезон внічию в обох матчах турецької Суперліги.
Шахін повертається до роботи в Туреччині після майже дворічної перерви. Тоді він був головним тренером Антальяспора з 2020 року до кінця 2023 року.
