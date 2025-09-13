Павло Василенко

Нурі Шахін повертається до роботи після кількох місяців перерви. 37-річний тренер знайшов новий клуб у Туреччині.

Останнім роботодавцем Шахіна була Боруссія Дортмунд, де він раніше досяг успіху як гравець. Як тренер Шахін не дуже добре справлявся. Його звільнили в січні лише через кілька місяців роботи.

Новою командою Шахіна став Башакшехір. Турецький клуб оголосила, що 37-річний фахівець підпише контракт наступного понеділка.

Башакшехір розпочав новий сезон внічию в обох матчах турецької Суперліги.

Шахін повертається до роботи в Туреччині після майже дворічної перерви. Тоді він був головним тренером Антальяспора з 2020 року до кінця 2023 року.