Шахтар близький до підписання бразильського хавбека
Інсайдер розкрив деталі
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Шахтар домовився із саудівським клубом Аль-Кадісія про перехід бразильського півзахисника Габріела Карвальо.
Донецький клуб бере гравця в оренду на один сезон з правом викупу за 18 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
19-річний Карвальо виступає на позиції центрального або правого атакувального хавбека.
Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 9 очок в трьох матчах.
У четвертому турі чемпіонату України донецька команда зіграє з житомирським Поліссям. Поєдинок пройде у суботу, 29 серпня.
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