Павло Василенко

Шахтар домовився із саудівським клубом Аль-Кадісія про перехід бразильського півзахисника Габріела Карвальо.

Донецький клуб бере гравця в оренду на один сезон з правом викупу за 18 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

19-річний Карвальо виступає на позиції центрального або правого атакувального хавбека.

Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 9 очок в трьох матчах.

У четвертому турі чемпіонату України донецька команда зіграє з житомирським Поліссям. Поєдинок пройде у суботу, 29 серпня.