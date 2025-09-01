Павло Василенко

Бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін опинився за крок від переходу до англійського Фулгема. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили умови угоди, а сума трансферу складе 42 мільйони євро.

22-річний футболіст прибув до Лондона разом зі своїм агентом, щоб домовитися про особистий контракт із клубом АПЛ. Наразі переговори ще тривають, остаточних домовленостей поки що немає.

У поточному сезоні Кевін демонструє блискучу форму – в чотирьох матчах він забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі. Контракт вінгера з «гірниками» чинний до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює його у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року з бразильського Палмейраса за 12 мільйонів євро плюс бонуси.