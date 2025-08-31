Шахтар звернувся до Судакова після трансферу в Бенфіку
Українець змінив клубну прописку
43 хвилини тому
Півзахисник збірної України Георгій Судаков офіційно залишив донецький Шахтар і продовжить кар'єру в лісабонській Бенфіці.
Пресслужба гірників висловила подяку футболісту за роки, проведені у складі команди, наголосивши на ключових моментах його виступів в оранжево-чорній футболці.
«Дякуємо, Георгію! ФК Шахтар дякує Георгію Судакову за вагомий внесок у досягнення й успіхи команди, найвищий рівень професіоналізму на полі та за його межами, за ефектні й важливі голи, яскраві емоції і всі памʼятні моменти, пережиті разом.
Ти вписав своє імʼя в історію клубу й серця вболівальників та завжди будеш частиною нашої «оранжево-чорної» сімʼї. Бажаємо великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі та нових красивих перемог», – йдеться у повідомленні.
За час своєї кар'єри в Шахтарі Судаков зіграв 148 матчів, у яких відзначився 35 забитими м'ячами та 26 асистами. Разом із донецьким клубом півзахисник виграв п'ять трофеїв: двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024), двічі піднімав над головою Кубок країни (2024, 2025), а також завоював Суперкубок України у 2021 році.