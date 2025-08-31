Півзахисник збірної України Георгій Судаков офіційно залишив донецький Шахтар і продовжить кар'єру в лісабонській Бенфіці.

Пресслужба гірників висловила подяку футболісту за роки, проведені у складі команди, наголосивши на ключових моментах його виступів в оранжево-чорній футболці.

«Дякуємо, Георгію! ФК Шахтар дякує Георгію Судакову за вагомий внесок у досягнення й успіхи команди, найвищий рівень професіоналізму на полі та за його межами, за ефектні й важливі голи, яскраві емоції і всі памʼятні моменти, пережиті разом.

Ти вписав своє імʼя в історію клубу й серця вболівальників та завжди будеш частиною нашої «оранжево-чорної» сімʼї. Бажаємо великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі та нових красивих перемог», – йдеться у повідомленні.