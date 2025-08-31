Шахтар переміг Олександрію у матчі з незабитим пенальті
«Гірники» здобули легкі три очки
близько 2 годин тому
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар у Львові приймав Олександрію. Зустріч завершилася перемогою «гірників» з рахунком 2:0.
Господарі вийшли уперед на 25-й хвилині, коли влучним ударом головою забив Артем Бондаренко.
На 37-й хвилині Педріньйо скориставcя грубою помилкою воротаря Олександрії Микити Шевченка, який не зміг зафіксувати м’яч у руках – бразилець вразив ворота технічним ударом.
На 69-й хвилині до розгромного рахунок міг довести Кауан Еліас, але з пенальті не переграв дебютанта Віктора Долгого, який замінив Шевченка після перерви.
Шахтар посідає друге місце у таблиці УПЛ, маючи десть очок. В наступному турі 13 вересня команда гостюватиме в Металіста 1925;
Олександрія йде 16-ю без залікових балів. 12 вересня чинний срібний призер УПЛ прийме ЛНЗ.
УПЛ, 4-й тур
Шахтар – Олександрія – 2:0
Голи: Бондаренко, 25, Педріньйо, 37.