Шахтар домовився про продаж Кевіна
«Гірники» досягли угоди з Фулхемом
близько 2 годин тому
Кевін/фото: Шахтар
Донецький Шахтар визначився із подальшою долею свого 22-річного бразильського вінгера Кевіна.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, гірники досягли домовленості з англійським Фулхемом щодо трансферу футболіста. Український клуб запросив у дачників суму понад 42 мільйони євро.
Тепер сторони мають обговорити фінальні деталі угоди з самим гравцем та його представником.
Раніше Фулхем уже пропонував у розмірі 40 мільйонів, проте Шахтар відмовився, вважаючи суму недостатньою.
Відзначимо, що Георгій Судаков став гравцем Бенфіки.
