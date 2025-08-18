Павло Василенко

Донецький Шахтар та англійський Фулгем досягли принципової домовленості щодо переходу вінгера «гірників» Кевіна. Про це інформує спортивний журналіст Аарон Раміро.

За даними джерела, сума трансферу складе 45 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів клуб може отримати в вигляді бонусів при виконанні певних умов.

22-річний Кевін в цьому сезоні провів за Шахтар три матчі, у яких забив чотири голи;

Угода бразильця з донецьким клубом діє до 31 грудня 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.