Донецький Шахтар та англійський Фулгем досягли принципової домовленості щодо переходу вінгера «гірників» Кевіна. Про це інформує спортивний журналіст Аарон Раміро.
За даними джерела, сума трансферу складе 45 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів клуб може отримати в вигляді бонусів при виконанні певних умов.
22-річний Кевін в цьому сезоні провів за Шахтар три матчі, у яких забив чотири голи;
Угода бразильця з донецьким клубом діє до 31 грудня 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.
