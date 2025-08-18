22-річний бразильський вінгер Шахтаря Кевін може цього літа залишити донецький клуб. За інформацією журналіста Пабло Олівейри, футболіст погодився на перехід у Фулгем і чекає фінального рішення клубів.

У понеділок агент гравця вирушить до Лондона для зустрічі з керівництвом англійського клубу. Перемовини вже на завершальному етапі.

Фулгем запропонував Шахтарю 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. Раніше «гірники» оцінювали футболіста у 50 млн, але тепер знизили суму до 45 млн і схиляються до прийняття пропозиції англійців.

Кевін має контракт із Шахтарем до грудня 2028 року, однак сам футболіст хоче спробувати сили в англійській Прем’єр-лізі. У нинішньому сезоні він забив 4 голи у трьох матчах, але зараз відновлюється після травми, через яку пропустив п’ять ігор.

Фулгем уже розпочав сезон в АПЛ із нічиєї проти Брайтона (1:1).