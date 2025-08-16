Шахтар оформив перший літній трансфер! До складу команди Арди Турана приєднався півзахисник Сан-Паулу Лукас Феррейра, повідомляє офіційний сайт клубу.

19-річний півзахисник підписав контракт з Шахтарем до 30 червня 2030 року. В новій команді бразилець гратиме під номером 37.

За даними Transfermarkt, Шахтар заплатив Сан-Паулу 10 мільйонів євро. У контракті прописані бонуси в розмірі 2 млн євро в разі виходу Шахтаря в Лігу Чемпіонів за підсумками сезону 2025/26.

Феррейра з'явився в Шахтарі на фоні чуток про можливий перехід Кевіна до англійського Фулгема, з яким вже погодив деталі особистого контракту.

Феррейра перебував в системі Сан-Паулу з 2021 року. У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії U20 (2024). У січні 2025 року разом із командою здобув молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), зігравши на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 мʼячі та зробив 2 асисти.

Загалом на професіональному рівні провів 23 гри (5 у Кубку Лібертадорес, 13 у Серії А 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті) й відзначився 1 голом та 1 асистом.