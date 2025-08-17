Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після матчу третього туру УПЛ з Вересом (2:0) розповів про травми Аліссона, Юхима Коноплі та Кевіна.

«Аліссон отримав невеличке ушкодження, коли стався епізод із зіткненням, тому ми його замінили в екстреному порядку, аби уникнути гірших наслідків його травми. Конопля теж відчув невеличкий біль у привідному мʼязі, тому, звісно, ми замінили його також превентивно, аби запобігти травмі. Проведемо обстеження і, як тільки щось буде відомо, опублікуємо відповідну інформацію.

Щодо Кевіна, то він розпочне підготовку з нами завтра, але для нас зараз найважливішою місією є його поступова інтеграція та повернення до тренувального процесу, аби жодним чином не нашкодити йому та команді загалом. Тож я радію, що команда відновлює свій повноцінний склад, і вважаю, що ми на правильному шляху відновлення нашого кадрового потенціалу», – цитує Турана клубна пресслужба.