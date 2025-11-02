Вірт спрогнозував рахунок матчу Шахтар – Динамо
Зустріч пройде у Львові
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Колишній воротар донецького Шахтаря Юрій Вірт в інтерв’ю сайту Sport-express.ua спрогнозував результат майбутнього матчу «гірників» проти київського Динамо у рамках 11-го туру УПЛ.
«Схиляюсь до нічиєї. Чомусь мені так здається, що буде результативна нічия 1:1 чи навіть 2:2», – сказав Вірт.
Поєдинок між Шахтарем і Динамо відбудеться 2 листопада на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Наразі донецька команда займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко. Динамо розташувалося на другій позиції, маючи у своєму активі 20 балів.