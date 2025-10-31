Михайло Цирук

У неділю, 2 листопада, донецький Шахтар та київське Динамо проведуть друге за тиждень класичне протистояння. Цього разу команди зустрінуться в межах чемпіонату, і в подібних спарках завжди цікаво спостерігати, як команди проводять роботу над помилками. Хто зробить правильніші висновки? Хто покаже готовність швидко реагувати та вносити зміни? Чи вміє Шахтар тримати удар, а Динамо – не задирати носа. Відповіді – вже зовсім скоро. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергової зустрічі українських грандів.

Шахтарю не треба нічого міняти

Окрім, хіба що, підходу та побудови гейм-менеджменту залежно від подій на полі. Попри поразку, донецький клуб провів непоганий поєдинок у Києві. Точніше, непоганий перший тайм і початок другого. А далі гірники чомусь сіли та вирішили, що здатні втримати мінімальну перевагу. Не здатні.

Дзвіночки, що свідчать про це, два рази чітко пролунали у матчах УПЛ минулого сезону, коли донеччани відпустили суперника спершу на 86, а потім на 90+3 хвилинах. Та Шахтар їх не почув, і здобувши мінімальну перевагу над принциповим суперником знову вирішив витримувати її.

Звісно, команда Шовковського також причетна до того, що опонент почав грати другим номером. Це вона своєю агресією змусила гостей відійти та чекати на фінальний свисток. Та будьмо відверті, якби рахунок і надалі залишався 0:0, помаранчево-чорні, мабуть, продовжували б тиснути.

Тож завдання Шахтаря дуже зрозуміле – зіграти так, як у першому таймі, а не як у другому. Втім, знову ж таки, не забуваймо, що у футбол грають дві команди, і якість спротиву однієї теж визначає дії іншої.

Чи стане Динамо сміливішим?

Не особливо щось міняти потрібно й динамівцям. І мова не лише про склад, хоча тут би повернення, як мінімум, Тимчика, дуже б не завадило. Уже півтора десятиліття Динамо не грає проти Шахтаря з позиції сили. І це нормально, адже протягом цього часу за загальним рівнем виконавців кияни, в найкращому випадку, не суттєво поступалися опоненту. Переваги, що дозволяла б Динамо возити Шахтар, не було з часів памʼятних 3:0 у 2011 році з голами Шевченка та Гусєва.

Тож Динамо, як завжди, гратиме в матчі проти Шахтаря від суперника, і засуджувати його за це не повернеться язик. Щоправда, кубкова перемога в середу може надихнути команду Шовковського грати, сміливіше, розкутіше та агресивніше. Разом з цими 2:1 біло-сині скинули зі своїх плечей величезний тягар під назвою «не перемагали Шахтар з 2021 року». Тепер – перемогли, зрозуміли, що так можна було, і неодмінно захочуть знову.

Пристрастей буде багато

І в цьому немає жодних сумнівів. Скільки б ми не жалілися, що класичне вже не те, це протистояння все одно залишається особливим, а команди налаштовуються на нього по-особливому. Десь у соцмережах натрапив на добірку підкатів з поєдинку у Києві, подивися, з якими очима люди в ці підкати стрибають, і можу запевнити: з драматургією цього протистояння все в порядку.

Шахтар буде злим, бо програв у середу. Динамо буде злим, бо зустріч з Шахтарем – це вже привід для злості. Згадаймо, як гірники святкували тріумф у фіналі кубка минулого сезону неначе головну перемогу у своєму житті. Згадаймо і те, як динамівці, після здобуття чемпіонства, пригадували це суперникам.

Ну а максимально підігріли градус майбутнього матчу Денис Попов і Георгій Судаков. Перший, нагадаємо, на питання про провокації з боку лави запасних Шахтаря в матчі кубка, відповів, що от раніше там грали серйозні гравці, а зараз - пародія. Другий іронічно привітав Динамо з першою за пʼять років перемогою над пародистами.

Словом, буде бій, буде мʼясо, буде шоу. Можливо, будуть червоні картки, бійки, перепалки та точно буде багато цікавих коментарів після гри. Залишилося тільки, аби десь між оцим всім знайшлося місце й безпосередньо для футболу.

У матеріалі використано фото Getty Images, УПЛ, ФК Динамо Київ, ФК Шахтар Донецьк

