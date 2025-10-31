Нападник Шахтаря Лука Мейрелліш поділився емоціями після поразки в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо (1:2) та поділився очікуваннями від наступної очної зустрічі команд в 11-му турі УПЛ. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Гадаю, нема про що говорити: ми вийшли на другий тайм упевнені, що не можемо збавляти темпу, який ми задали, але, на жаль, у першій половині гри ми не змогли втілити нашу хорошу гру в голи. Щойно почався другий тайм, ми добре стартували і забили, але потім випали з гри. Дуже засмучені поразкою і вильотом.

Так, безумовно, Шахтар більше заслуговував на перемогу. Ми провели чудовий перший тайм, але, як я вже сказав, на жаль, не змогли конвертувати нашу хорошу гру в голи. Завершили перший тайм з рахунком 0:0, і це була наша велика помилка як команди. Усе, що можу сказати, зараз я дуже засмучений. Але футбол швидкий, і вже за кілька днів у нас буде ще одна гра проти них, ми зробимо все можливе, щоб перемогти.

У другому матчі я і команда віддамо 100, 200 відсотків того, що можемо, залишимо на полі все, щоб здобути перемогу, на яку заслуговуємо. Знаємо, що ми – чудова і дуже працьовита команда. Отже, ми докладемо максимум зусиль, щоб виграти і залишитися лідерами чемпіонату.