Сергій Разумовський

Київське Динамо наразі не веде предметної роботи щодо підписання лівого захисника Васко да Гама Леандріньйо. Про це повідомляє видання Tribuna.com.

За нинішніх обставин інтерес столичного клубу до 20-річного фулбека не перейшов у стадію конкретних кроків. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Динамо пропонувало оренду з опцією подальшого викупу прав на гравця, однак, за наявними даними, керівництво Васко де Гами відхилило цю ідею. Відтак перспектива трансферу на даному етапі виглядає малоймовірною.

Другу половину минулого сезону Леандріньйо провів в оренді в саудівському Аль-Шабабі разом із колишнім лідером Динамо Георгієм Бущаном: у його активі 11 матчів і одна результативна передача. Також футболіст брав участь у чемпіонаті світу U-20 у складі збірної Бразилії.

Раніше спортивний директор Васко да Гама Адмар Лопес заявляв, що готовий вести переговори щодо переходу Леандріньйо до Динамо за умови надання банківських гарантій. Повідомлялося, що бразильський клуб погодиться виключно на повноцінний трансфер із повною оплатою та збереженням частки від прав на гравця. Контракт Леандріньйо з Васко да Гама чинний до січня 2027 року, а сума клаусули становить 60 млн євро.

