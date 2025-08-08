Шахтар хоче придбати бразильського вінгера
Відома сума потенційного трансферу
Шахтар близький до завершення трансферу бразильського вінгера Лукаса Феррейри, який є вихованцем Сан-Паулу.
Донецький клуб запропонував вісім мільйонів євро за 19-річного бразильця, повідомляє Globo Esporte.
Зазначається, що Сан-Паулу та Шахтар близькі до досягненні домовленості щодо трансферу гравця.
Феррейра відкритий до переїзду в Європу, а бразильський клуб готовий продати вінгера через фінансові труднощі.
Вінгер зіграв 23 поєдинки за Сан-Паулу, забивши один м’яч та зробивши один асист.
Контракт Лукаса Феррейри з бразильським клубом чинний до літа 2028 року.
