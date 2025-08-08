Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував роботу арбітра у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса (0:0).

«Є різниця між тим, щоб судити гру, і тим, щоб відчувати гру. Якщо гравець рухається зі швидкістю 30 км/год, і його штовхають у спину – перш за все, це загроза для його здоров’я. Якщо система ВАР не втручається у таких моментах – я не розумію, навіщо вона взагалі існує.

Оцінювати суддів чи ВАР – це не моя робота, але я втратив гравця. Я не знаю, наскільки серйозною є травма, але, як на мене, це стовідсотковий пенальті. І це несправедливо. Коли щось у житті є несправедливим – про це треба говорити вголос. Тому я не можу мовчати. Я справді засмучений через цю ситуацію», – сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.