Воротар Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями після першого поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0) в ефірі каналу УПЛ ТБ.

– Як ми й очікували, гра була дуже тяжка, тим паче ми грали першу гру на виїзді. Гра десь місцями вдавалася нам, десь ні, тому вважаю, що рахунок закономірний, і все вирішиться в Польщі. Не вдавалися деякі моменти в грі, а в цілому почувалися трохи після дороги тяжкими. Але це не має бути нам виправданням, тому будемо грати.

Побачимо, що буде наступного тижня. Зіграв добре, але сьогодні всі молодці. Ми не програли, але й не виграли, віддали всі сили сьогодні. Скажу ще раз: усе вирішиться в Польщі. Ми розібрали суперника. Якщо чесно, нічим він не вразив. Ми були готові до нього, тому нічим не вразив. Звісно, хочеться, щоб був повний стадіон. Тому запрошую всіх уболівальників відвідати матч-відповідь, — розповів Різник.