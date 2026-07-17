Павло Василенко

Донецький Шахтар може оформити ще один гучний трансфер із Бразилії. «Гірники» активно працюють над підписанням 18-річного опорного півзахисника Спорт Ресіфі Зе Лукаса, якого вважають одним із найперспективніших талантів країни.

За інформацією Globo Esporte, за футболіста також бореться один із клубів французької Ліги 1, а в самій Бразилії інтерес до нього проявляють ще два клуби. У Спорт Ресіфі підтвердили переговори з чотирма потенційними покупцями та навіть відсторонили хавбека від матчів, щоб не ризикувати можливим трансфером.

Раніше бразильський клуб оцінював свого вихованця у 7–14 мільйонів євро, однак тепер очікується, що угоду можуть укласти за нижчу суму.

Контракт Зе Лукаса діє до квітня 2028 року. За основну команду він уже провів 57 матчів, зокрема 24 – у бразильській Серії А. У 2025 році хавбек став чемпіоном Південної Америки у складі збірної Бразилії U-17, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 8 мільйонів євро.