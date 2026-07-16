Павло Василенко

Туринський Ювентус розглядає можливість підписання воротаря збірної України та Бенфіки Анатолія Трубіна. За інформацією португальського видання Record, італійський гранд уже вивчає умови потенційного трансферу 24-річного голкіпера.

Повідомляється, що Бенфіка не готова розлучатися зі своїм основним воротарем менш ніж за 40 мільйонів євро. Якщо угода відбудеться саме за таку суму, значний фінансовий бонус отримає й донецький Шахтар.

Під час продажу Трубіна до Португалії «гірники» зберегли право на 40% від прибутку Бенфіки з його майбутнього трансферу. За попередніми оцінками, це може принести українському клубу близько 16 мільйонів євро.

Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року та швидко став першим номером команди. Відтоді він провів 149 матчів, пропустив 144 м'ячі та 59 разів залишив свої ворота недоторканними. За збірну України воротар зіграв 29 поєдинків, у яких вісім разів оформив «сухий» матч.