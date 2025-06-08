Шахтар може підписати форварда французького клубу
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близько 10 годин тому
Фото: Getty Images
Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран зацікавлений у пвдписанні нападника французького Ренна Бертуга Йилдирима, який сезон 2024/25 на правах оренди відіграв провів за іспанський Хетафе.
Як повідомляє Fotomac, перемовини між клубами вже йдуть.
У складі Хетафе Йилдирим провів 27 матчів, забив три м’ячі та зробив один асист.
Transfermark оцінює 22-річного турецького форварда в 2,5 мільйони євро.
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