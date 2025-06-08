Шахтар може підписати форварда французького клубу

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близько 10 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран зацікавлений у пвдписанні нападника французького Ренна Бертуга Йилдирима, який сезон 2024/25 на правах оренди відіграв провів за іспанський Хетафе.

Як повідомляє Fotomac, перемовини між клубами вже йдуть.

У складі Хетафе Йилдирим провів 27 матчів, забив три м’ячі та зробив один асист.

Transfermark оцінює 22-річного турецького форварда в 2,5 мільйони євро.

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