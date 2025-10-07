Павло Василенко

Український нападник Данило Сікан досі не виглядає переконливо в Трабзонспорі з моменту свого переїзду до Туреччини.

За інформацією FOTOSPOR, головний тренер бордово-синіх Фатіх Текке постійно проводить індивідуальні розмови з 24-річним форвардом щодо таймінгу ухвалення рішень на футбольному полі.

Якщо Сікану не вдасться успішно проявити себе до січня 2026 року, то з ним попрощаються.

Турецьке видання зазначає, що Шахтар, який очолює Арда Туран, зацікавлений у повернені Сікана в донецький клуб.

Українець провів 24 матчі за турецьку команду, забивши чотири голи та оформивши три асисти.

У складі Шахтаря Сікан зіграв у 116 поєдинках, забив 31 гол та віддав дев'ять результативних передач.

Контракт Данила з Трабзонспором чинний до 30 червня 2029 року.