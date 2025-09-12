Український нападник Данило Сікан заявив про намір залишити турецький Трабзонспор, оскільки незадоволений кількістю ігрового часу та своєю роллю у складі.

Після появи інформації про можливий відхід футболіста, турецькі ЗМІ розкритикували бордово-синю команду, нагадавши про регулярні помилки клубу на трансферному ринку.

«Бажання українця Сікана залишити Трабзонспор вкотре продемонструвало неефективну трансферну стратегію керівництва клубу. Придбаний за одну з найвищих в історії клубу суму (6 мільйонів євро), Данило не сподобався головному тренеру Фатіху Текке, що призвело до рішення українця піти.

Повідомивши керівництво про своє рішення, форвард хоче приєднатися до команди, де зможе регулярно грати до кінця сезону. Значна кількість трансферів, здійснених Трабзонспором за нинішнього президента Ертугрула Догана, не виправдали очікувань, що стало серйозним фінансовим тягарем для клубу.

Після того, як Сікан отримав дозвіл на відхід від керівництва Трабзонспору, він знаходиться в зоні інтересу клубів Суперліги Коджаеліспор і Кайсеріспор. На даний момент незрозуміло, як клуб реагуватиме на втрату дороговартісного футболіста», – написали в Günebakış Haber.