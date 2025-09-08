Андерлехт націлився на Сікана
Бельгійський клуб намагатиметься орендувати українця
близько 2 годин тому
Центральний форвард Трабзонспора Данило Сікан може продовжити кар'єру у бельгійському Андерлехті. За інформацією журналіста Саша Тавольєрі, бельгійський клуб запропонував українцю оренду з правом подальшого викупу.
Головною складністю на шляху трансферу залишається питання зарплати. Андерлехт готовий платити 800 тисяч євро, тоді як у Трабзонспор Сікан отримує 1,2 мільйона євро.
Данило перейшов до турецького клубу з донецького Шахтаря у січні 2025 року за шість мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 22 матчі за Трабзонспор, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Діючий контракт Сікана розрахований до літа 2029 року.
