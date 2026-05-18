Шахтар может придбати нападника чемпіона Туреччини
Головний тренер Шахтаря Арда Туран зацікавлений у трансфері нападника Галатасарая Ахмеда Кутуджу. Про це повідомляє турецький журналіст Зекі Узундурукан.
За інформацією джерела, сам гравець нібито зацікавлений у переході та дав зрозуміти, що готовий приєднатися до складу донеччан. Також зазначається, що Галатасарай може піти назустріч у переговорах щодо трансферу.
Туран вже працював з нападником, коли очолював Еюпспор.
Портал Transfermarkt оцінює Кутуджу в 3.5 млн євро. Його контракт діє до 30 червня 2028 року.
Цього сезону форвард провів 17 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.
Раніше Шахтар виставив космічний цінник на свого нападника.
