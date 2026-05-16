Шахтар виставив космічний цінник на свого нападника
До бразильця виявляють інтерес провідні європейські клуби
близько 4 годин тому
Кауана Еліас / Фото - Facebook
Провідні європейські клуби виявляють інтерес до форварда донецького Шахтаря Кауана Еліаса. Про це повідомив ESPN.
За даними джерела, «гірники» оцінюють гравця у 40 мільйонів євро.
У випадку продажу за таку суму його колишній клуб Флуміненсе отримає щонайменше 4 млн без урахування платежу солідарності – Флу зберіг 10% економічних прав на гравця.
У поточному сезоні 20-річний бразилець провів 36 матчів за Шахтар в усіх турнірах. У його активі 11 голів і 5 асистів.
Раніше Шахтарю не вдалося вмовити бразильський клуб продати свого таланта.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05