Володимир Кириченко

Провідні європейські клуби виявляють інтерес до форварда донецького Шахтаря Кауана Еліаса. Про це повідомив ESPN.

За даними джерела, «гірники» оцінюють гравця у 40 мільйонів євро.

У випадку продажу за таку суму його колишній клуб Флуміненсе отримає щонайменше 4 млн без урахування платежу солідарності – Флу зберіг 10% економічних прав на гравця.

У поточному сезоні 20-річний бразилець провів 36 матчів за Шахтар в усіх турнірах. У його активі 11 голів і 5 асистів.

Раніше Шахтарю не вдалося вмовити бразильський клуб продати свого таланта.