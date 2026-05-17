Денис Сєдашов

У виїзному матчі 29-го туру УПЛ донецький Шахтар переміг криворізький Кривбас.

Поєдинок двічі переривався через повітряні тривоги — перед стартовим свистком та в середині першого тайму. Після другого поновлення гри підоічні Арди Турана забили двічі наприкінці половини зустрічі — відзначилися Лассіна Траоре та Проспер Обах.

Після перерви Глейкер Мендоса відіграв один гол, але за кілька хвилин Обах оформив дубль. Наприкінці зустрічі Ярослав Шевченко знову скоротив відставання господарів, проте зрівняти рахунок гравці Кривбасу не змогли.

УПЛ, 29-й тур

Кривбас – Шахтар – 2:3

Голи: Мендоса, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Обах, 45, 68

Шахтар очолює турнірну таблиці. Кривбас залишається на шостій позиції.

Чемпіон України Шахтар змушений вдруге чекати початку матчу з Кривбасом через повітряну тривогу.