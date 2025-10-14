Павло Василенко

Донецький Шахтар зацікавився юним бразильським захисником Кауа Пратесом, який виступає за Крузейро. Як повідомляє журналіст Фала Джоване, український клуб уважно стежить за розвитком 17-річного таланту.

Втім, здійснити трансфер «гірники» зможуть лише наступного року – Пратес зможе офіційно перейти до іншої команди тільки після свого 18-річчя, яке він святкуватиме у серпні 2026 року.

За даними джерела, Пратес вважається одним із найперспективніших гравців академії Крузейро. Попри юний вік, він уже провів вісім матчів за першу команду та п’ять поєдинків у складі збірної Бразилії U-17.

Наразі Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи 17 очок після восьми турів.