Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану пояснив, чому не довикликав півзахисників Дмитра Криськіва та Олександра Піхальонка з резервного списку замість травмованого Георгія Судакова. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Основний список ми даємо за чотири тижні до гри. За цей час такі команди, як «Шахтар» та «Динамо», проводять по сім матчів, і тому спрогнозувати дуже важко. Якщо хтось отримав травму чи щось іще трапилось, є резерв.

Якщо говорити про ситуацію перед матчем з Азербайджаном, то ми живемо в часи, коли з України виїхати дуже важко. Ви згадали Криськіва — він пропускав останню гру своєї команди, і я не знаю, в якому він стані, готовий грати чи ні. Вважаю, ті гравці, які є, повинні зробити все для перемоги в завтрашньому матчі. Думаю, цих гравців достатньо.

Хочу звернутися до українських уболівальників. Для нас дуже важлива ваша підтримка. І взагалі, я дуже вдячний Польщі, що вона надає нам можливість проводити домашні поєдинки тут. Тут завжди дуже гарні умови. І я впевнений, завтра на стадіоні будуть не тільки українські вболівальники, але й поляки, які підтримують Україну.