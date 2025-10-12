Битва кризових грандів. Названо дату матчу Шахтар – Динамо
Також в 11-му турі УПЛ між собою зіграють Полісся та Металіст 1925
Українська Прем'єр-ліга оприлюднила розклад матчів одинадцятого туру чемпіонату України. Інформація з'явилася на офіційному сайті УПЛ.
Головною подією одинадцятого туру стане перше в цьому сезоні «Класичне дербі». Шахтар зіграє проти київського Динамо в неділю, 2 листопада, на Арені Львів. Початок матчу – о 18:00.
Тур стартує 31 жовтня і триватиме чотири дні. Окрім центральної зустрічі, увагу привертає матч між Поліссям та Металістом 1925, який завершить тур.
🗓 Українська Прем'єр-ліга, 11-й тур
31 жовтня (п'ятниця)
Кудрівка – Оболонь, 18:00
1 листопада (субота)
Кривбас – Полтава, 13:00
Колос – Олександрія, 15:30
Епіцентр – Верес, 18:00
2 листопада (неділя)
Зоря – Рух, 15:30
Шахтар – Динамо, 18:00
3 листопада (понеділок)
ЛНЗ – Карпати, 15:30
Полісся – Металіст 1925, 18:00
На даний момент Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ з 17 очками. Друге місце посідає Динамо з 16 балами.
Перед чемпіонським протистоянням команди зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України. Базова дата цього етапу змагань – 28 жовтня.
