Лівий захисник збірної Азербайджану та Карабаху Турал Байрамов опинився у сфері інтересів донецького Шахтаря. Головний тренер української команди Арда Туран став ініціатором можливого трансферу 22-річного гравця, повідомляє Sportinfo.az.

Турецький наставник звернувся до керівництва клубу з проханням розпочати переговори та наголосив, що спостерігає за Байрамовим ще з періоду роботи в Еюпспорі. На його думку, перехід до Шахтаря може допомогти футболісту повністю розкрити свої здібності та згодом перетворитися на цінний актив, якого можна буде продати в один із європейських клубів через два-три роки.

Контракт Байрамова із Карабахом діє до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 1,5 мільйонів євро. За

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться бразильським форвардом.