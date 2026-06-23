Шахтар націлився на ще одного бразильця
Донецький клуб продовжує роботу на трансферному ринку
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото - ФК Олімпіакос
Шахтар працює над трансфером вінгера Олімпіакосу Андре Луїса. Про інтерес до бразильського вінгера з боку донецького клубу повідомляє Х-акаунт Dros.
Зазначається, що серйозну конкуренцію донеччанам складають представники Англійської Прем'єр-ліги, які також уважно стежать за ситуацією навколо гравця.
Попри зацікавленість англійських команд, Шахтар залишається серед головних претендентів на підписання бразильця та веде прямі перемовини з Олімпіакосом.
У минулому сезоні на рахунку Андре Луїса 30 матчів за Олімпіакос, в яких він встиг відзначитися сімома голами та сімома асистами.
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