На тижні, повністю присвяченому матчам Ліги чемпіонів, серед конкурентів України очок не втратила лише наша країна. Австрія, Словаччина та Азербайджан не змогли здобути перемог. Слован зазнав розгромної поразки від ПСЖ – 1:6, Сабах поступився Манчестер Юнайтед – 0:4, а ЛАСК мінімально програв АЕК – 0:1.

Шахтар розпочав виступи в основному етапі Ліги чемпіонів із нічиєї з ПСВ. У першому турі донецька команда на виїзді зіграла з нідерландським клубом 1:1 та здобула важливе очко. Результат став позитивним не лише для гірників, а й для України в боротьбі за позицію в Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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На цьому тлі нічия Шахтаря з ПСВ на полі суперника виглядає особливо цінною. Україна не змогла обійти конкурентів у рейтингу, однак скоротила відставання від команд, які розташовані попереду, на 0,25 бала. Водночас на стільки ж збільшилася перевага над переслідувачами. Наразі Україна посідає 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА з показником 24,337 бала.

Після першого туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар має одне очко та посідає 18-е місце в турнірній таблиці.

Новий формат турніру передбачає, що вісім найкращих команд за підсумками основного етапу напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби з 9-го по 24-те місце зіграють стикові матчі за право пробитися до цієї стадії, а решта завершить виступи в єврокубках.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар проведе 14 жовтня. Номінально домашня зустріч із грецьким АЕК розпочнеться о 22:00 та відбудеться на «Стемфорд Брідж» у Лондоні – арені Челсі.