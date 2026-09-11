Шахтар не програв ПСВ у Лізі чемпіонів. Яке місце посідає Україна в Таблиці коефіцієнтів УЄФА
«Гірники» стартували у найпрестижнішому клубному турнірі
Шахтар розпочав виступи в основному етапі Ліги чемпіонів із нічиєї з ПСВ. У першому турі донецька команда на виїзді зіграла з нідерландським клубом 1:1 та здобула важливе очко. Результат став позитивним не лише для гірників, а й для України в боротьбі за позицію в Таблиці коефіцієнтів УЄФА.
На тижні, повністю присвяченому матчам Ліги чемпіонів, серед конкурентів України очок не втратила лише наша країна. Австрія, Словаччина та Азербайджан не змогли здобути перемог. Слован зазнав розгромної поразки від ПСЖ – 1:6, Сабах поступився Манчестер Юнайтед – 0:4, а ЛАСК мінімально програв АЕК – 0:1.
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На цьому тлі нічия Шахтаря з ПСВ на полі суперника виглядає особливо цінною. Україна не змогла обійти конкурентів у рейтингу, однак скоротила відставання від команд, які розташовані попереду, на 0,25 бала. Водночас на стільки ж збільшилася перевага над переслідувачами. Наразі Україна посідає 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА з показником 24,337 бала.
Після першого туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар має одне очко та посідає 18-е місце в турнірній таблиці.
Новий формат турніру передбачає, що вісім найкращих команд за підсумками основного етапу напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби з 9-го по 24-те місце зіграють стикові матчі за право пробитися до цієї стадії, а решта завершить виступи в єврокубках.
Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар проведе 14 жовтня. Номінально домашня зустріч із грецьким АЕК розпочнеться о 22:00 та відбудеться на «Стемфорд Брідж» у Лондоні – арені Челсі.