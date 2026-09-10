Якби ви запитали мене перед матчем, я був би задоволений і одним очком. Але ми не святкуємо. Ми просто раді, що це гарний початок на шляху до втілення наших мрій у цьому турнірі. Я сказав своїм гравцям, що якщо ми гратимемо як ПСВ, то не виграємо. Ми мали грати у свою гру.

Я порадив їм не розташовуватися на одній лінії під час атаки, саме тому ми зайняли діагональні позиції. Також важливо мати правильне положення корпусу, коли граєш проти такого пресингу, як у ПСВ.

Я пишаюся своїми гравцями, і я особисто багато чого навчився в тактичному плані. Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо відіграти 90 хвилин добре. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й упевнено.