Туран зізнався, чи погодився би на нічию перед матчем із ПСВ
Тренер Шахтаря прокоментував 1:1 на старті Ліги чемпіонів
Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
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Якби ви запитали мене перед матчем, я був би задоволений і одним очком. Але ми не святкуємо. Ми просто раді, що це гарний початок на шляху до втілення наших мрій у цьому турнірі. Я сказав своїм гравцям, що якщо ми гратимемо як ПСВ, то не виграємо. Ми мали грати у свою гру.
Я порадив їм не розташовуватися на одній лінії під час атаки, саме тому ми зайняли діагональні позиції. Також важливо мати правильне положення корпусу, коли граєш проти такого пресингу, як у ПСВ.
Я пишаюся своїми гравцями, і я особисто багато чого навчився в тактичному плані. Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо відіграти 90 хвилин добре. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й упевнено.
Нагадаємо, у стартовому складі на ПСВ вийшло більше українців ніж на матч УПЛ проти Полісся.