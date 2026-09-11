Шахтар стартував у Лізі чемпіонів. В УЄФА винесли вердикт «гірникам» за матч з ПСВ
Команда Арди Турана розписала мирову з ПСВ
Донецький Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із бойової нічиєї. У першому турі основного етапу команда Арди Турана на виїзді зіграла з ПСВ – 1:1. «Гірники» першими відкрили рахунок, але після перерви господарі швидко відновили рівновагу.
В УЄФА відзначили виступ українського клубу та визнали підсумок матчу закономірним.
«Шахтар діяв компактно й дисципліновано, забив чудовий гол, а після перерви, коли чемпіони Нідерландів посилили тиск, самовіддано захищався. Нічия стала справедливим результатом», – зазначили у пресслужбі УЄФА.
Також в організації звернули увагу на невдалий старт ПСВ. Нідерландський клуб знову не зміг перемогти у першому турі Ліги чемпіонів. Востаннє йому вдавалося розпочати турнір із трьох очок ще в сезоні 2015/16, коли ПСВ здолав Манчестер Юнайтед – 2:1.
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Після першого туру Шахтар має одне очко та посідає 18-те місце в турнірній таблиці. Гірники стали однією з чотирьох команд, які розійшлися з суперниками миром, тоді як 16 колективів здобули перемоги.
Наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар проведе 14 жовтня. Номінально домашня зустріч із грецьким АЕК відбудеться в Лондоні на «Стемфорд Брідж» – арені Челсі. За команду з Афін виступає колишній вінгер «гірників» Олександр Зубков.