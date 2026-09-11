Павло Василенко

Донецький Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із бойової нічиєї. У першому турі основного етапу команда Арди Турана на виїзді зіграла з ПСВ – 1:1. «Гірники» першими відкрили рахунок, але після перерви господарі швидко відновили рівновагу.

В УЄФА відзначили виступ українського клубу та визнали підсумок матчу закономірним.

«Шахтар діяв компактно й дисципліновано, забив чудовий гол, а після перерви, коли чемпіони Нідерландів посилили тиск, самовіддано захищався. Нічия стала справедливим результатом», – зазначили у пресслужбі УЄФА.

Також в організації звернули увагу на невдалий старт ПСВ. Нідерландський клуб знову не зміг перемогти у першому турі Ліги чемпіонів. Востаннє йому вдавалося розпочати турнір із трьох очок ще в сезоні 2015/16, коли ПСВ здолав Манчестер Юнайтед – 2:1.