Володимир Кириченко

Ціни на квитки Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі є найвищими в історії Ігор. Про це повідомляє видання The Athletic.

У багатьох випадках вони більш ніж удвічі перевищують вартість аналогічних квитків на Іграх-2024 у Парижі.

Організатори не оприлюднювали повний каталог цін на всі турніри. Водночас вболівальники, які отримали можливість придбати квитки під час передпродажів, склали таблиці з цінами на понад 800 заходів.

The Athletic незалежно перевірив багато з них за скриншотами та записами екрана, наданими вболівальниками.

Ціни на квитки варіюються від 28 доларів за найменш бажані місця на менш популярних змаганнях до 5519 доларів за місце на нижньому ярусі під час церемонії відкриття.

Найдорожчим спортивним турніром стане фінал чоловічого баскетбольного турніру. Місце категорії C – на нижньому ярусі вздовж бокової лінії або в кутку – коштуватиме 3350 доларів.

Найдорожчими видами спорту загалом на Олімпіаді-2028 стануть спортивна гімнастика та легка атлетика. Найкращі місця без VIP-пакетів на фіналах жіночої спортивної гімнастики та вечірніх сесіях з легкої атлетики коштуватимуть 2461 долар.

Організатори планують продати 1 мільйон із приблизно 10,5 мільйона квитків за ціною 28 доларів, тоді як майже половина всіх квитків коштуватиме менше 200 доларів. Водночас значна частина найдешевших квитків уже розпродана: половину квитків по 28 доларів придбали місцеві жителі під час передпродажу в квітні.

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