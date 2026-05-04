Футболісти Шахтаря після перемоги над Динамо в українському «Класичному» (2:1) не отримали вихідного та одразу вирушили до Лондона на матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА проти Кристал Пелас. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Ще ввечері після гри з Динамо команда вирушила потягом із Києва до польського Пшемишля, куди прибула вранці в понеділок. Після цього «помаранчево-чорні» автобусом переїхали до Жешува, звідки чартерним рейсом вилетіли до Лондона.

До столиці Великої Британії делегація Шахтаря прибула близько 15:00 за місцевим часом. У середу команда проведе традиційні передматчеві медіазаходи. Зокрема, заплановане відкрите тренування на полі стадіону «Селгерст Парк», а також пресконференція головного тренера та одного з футболістів Шахтаря.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА між Кристал Пелас та Шахтарем відбудеться у четвер, 7 травня, на стадіоні «Селгерст Парк» у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.